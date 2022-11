I dieci candidati al titolo di atleta mondiale dell’anno

Annunciati ieri anche i 5 finalisti del premio per gli under 20 dell'anno

Entrano sempre più nel vivo le selezioni per i 4 premi di atleta mondiale dell’anno che World Athletics assegna come sempre ai quattro atleti, uomo e donna, che si siano maggiormente distinti nel corso della stagione agonistica internazionale, i due maggiori riservati agli atleti della categoria assoluti, e gli altri due per i giovani sotto i 20 anni emersi sia nelle competizioni a loro riservate che in quelle principali per tutti.

I candidati iniziali per ognuno dei 4 riconoscimenti erano 10 che sono stati votati sino alla mezzanotte di lunedì 31 ottobre quando si è chiuso il processo iniziale di votazione espressa dal World Athletics Council, con un valore globale del 50%, mentre quella della World Athletics Family e del pubblico dei tifosi via social conterà rispettivamente per il 25% del risultato finale.

Adesso avverrà un dimezzamento del numero da 10 a 5 atleti, per ciascuna delle quattro categorie, che si contenderanno gli ambiti riconoscimenti decisi secondo criteri di valutazione adottati da una giuria internazionale di esperti, e che verranno annunciati sulle piattaforme social media di World Athletics all’inizio di dicembre.