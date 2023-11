I candidati agli Oscar Mondiali giovanili dell’atletica

SPRINTNEWS

Le nominations degli under 20 per l'assegnazione dei premi più prestigiosi dell'anno

Come tradizionalmente accade alla fine di ogni anno agonistico è tempo dell’assegnazione dei principali riconoscimenti ai migliori atleti della stagione trascorsa e, dopo quelli conferiti dalla massima Federazione Europea nel corso dell’evento celebrato a Vilnius in Lituania il 22 ottobre scorso, con il trionfo peraltro del 18enne saltatore azzurro Mattia Furlani nella categoria stelle emergenti, è ora il tempo di avviare il processo che porterà agli Oscar Mondiali e proprio ieri, World Athletics ha comunicato i tre finalisti per il Rising Star Award maschile e per quello femminile, che premierà i migliori atleti under 20 di quest’anno nel corso dei World Athletics Awards 2023. Le nominations sono state fatte sulla base delle migliori prestazioni realizzate nelle principali manifestazioni dell’anno, quali i campionati mondiali in pista di Budapest, i campionati iridati di corsa campestre di Bathurst, i principali meeting di un giorno rappresentati dalle gare di Diamond League ma anche da tutte le altre principali manifestazioni in tutto il mondo. I vincitori del Rising Star Award maschile e femminile 2023 saranno selezionati da una giuria internazionale di esperti e saranno annunciati sulle piattaforme di World Athletics l’11 dicembre prossimo.