I campionati italiani invernali di lanci

Fantini e Osakue le atlete maggiormente da seguire

Anche il prossimo fine settimana come gli ultimi tre sarà dedicato a un campionato italiano invernale, ma nell’occasione all’aperto a Mariano Comense in provincia di Como dove, sabato 24 e domenica 25, si gareggerà per assegnare i titoli nazionali delle tre discipline dei lanci che per una logica di dimensioni non possono essere disputate all’interno di un palazzetto, quali il martello, il disco e il giavellotto.

La rassegna metterà in palio 18 titoli tra assoluti, promesse e categoria giovanile che include juniores e allievi, e darà utili indicazioni per la composizione della squadra azzurra in vista della della Coppa Europa di specialità a Leiria in Portogallo il 9 e 10 marzo.

Tra le atlete ammesse, dopo le fasi regionali di qualificazione, spiccano i nomi delle azzurre primatiste nazionali Sara Fantini e Daisy Osakue, con la prima che ricordiamo essere stata bronzo europeo del martello a Monaco 2022, due volte piazzata ai Mondiali con il quarto posto di Eugene 2022 e il sesto di Budapest 2023, e che in stagione ha superato i 70 metri a Lucca con 70.10, mentre le sue avversarie più temibili saranno la campionessa del mondo under 20 Rachele Mori e Cecilia Desideri.