I campionati italiani assoluti entrano nel vivo

Oggi una grande gara di getto del peso con Nick Ponzio al debutto da italiano

Dopo la giornata inaugurale di ieri che ha visto i successi nelle prove dei 10 chilometri di marcia, rispettivamente di Francesco Fortunato per gli uomini con il crono di 40’02, e di Nicole Colombi per le donne in 45’36, oggi grandi appuntamenti allo Stadio della Quercia di Rovereto con tanti titoli italiani da assegnare.

Se la presenza del primatista italiano dei 100 metri, Marcell Jacobs, riveste certamente curiosità per verificare se, come è ben apparso a Chorzow al rientro, il suo infortunio di maggio sia stato totalmente superato, il reale interesse agonistico si accentrerà su altre gare a partire da quella del getto del peso dove ci sarà il debutto da italiano, vista la recente acquisizione della nostra cittadinanza, dello specialista statunitense Nick Ponzio che vanta un personale di 21,72 ottenuto nel 2020, mentre quest’anno ha già lanciato a 21,40 che varrebbe il minimo olimpico di 21,10.