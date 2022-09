I Campionati del Mediterraneo under 23 a Pescara

Oggi e domani in Abruzzo con la squadra italiana che schiera 74 azzurri

© getty

Iniziano oggi a Pescara per concludersi nella serata di domani, i Campionati del Mediterraneo under 23 con la squadra italiana che schiera 74 azzurri per due giornate di gare che prevedono la partecipazione di 17 nazioni e, tra gli italiani attesi all’appuntamento, ve ne saranno alcuni apparsi ultimamente in grande condizione pur essendo ormai alla fine della stagione agonistica.

Vediamo allora quali saranno gli atleti o le atlete della nostra squadra su cui potremo maggiormente puntare, a cominciare dalla 21enne mezzofondista romana Eloisa Coiro, specialista degli 800 metri, che l’anno scorso è stata vicecampionessa europea under 23, e che vuole chiudere in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni date dalla medaglia d’argento ottenuta ai Giochi del Mediterraneo, dalla partecipazione agli Europei di Monaco, e dal netto miglioramento cronometrico avuto al meeting Palio della Quercia di Rovereto del 30 agosto scorso, quando ha portato il proprio personale a 2’00″50, alla soglia della fatidica soglia dell’eccellenza dei 2 minuti.

Un’altra azzurra, ancor più giovane, che si è messa in evidenza anche lei nei giorni scorsi è la 19enne discobola Benedetta Benedetti, autrice del nuovo record italiano juniores con il 54,80 di sabato a Pietrasanta, che ha migliorato un limite che resisteva da 37 anni.

Ma, nel settore lanci, l’attenzione principale sarà per l’oro mondiale under 20 di Calì 2022, Rachele Mori, dominatrice nel lancio del martello alla rassegna iridata in Colombia, prima azzurra della storia a vincere un oro nei lanci, che vorrà chiudere al meglio la sua esaltante stagione.