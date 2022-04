Grande successo del Trofeo Raptors all’Arena di Milano

Quasi 2000 iscritti e tanta gente sugli spalti, del bellissimo impianto napoleonico dell’Arena Civica di Milano, rappresentano certamente un eccezionale risultato per gli sforzi organizzativi dell’Atletica Sprint Academy che ha voluto creare una grande festa di sport, e di atletica in particolare, per i giovanissimi nell’ambito del primo Trofeo Raptors. Molti i risultati agonistici di buon interesse nelle gare di sabato 2 aprile che hanno visto impegnati esordienti sotto i 10 anni, ragazzi dagli 11 ai 13, cadetti di 14 e 15 anni, oltre ad atleti di età superiori che si sono cimentati in un paio di competizioni aperte a tutti.