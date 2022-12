Grande sfida tra Crippa e Riva nella BOclassic

In gara anche Meucci e Aouani a Roma e Madrid

Un fine d’anno spumeggiante per l’atletica italiana con la classica corsa su strada che si svolge da ben 48 anni a Bolzano, la BOclassic, ancora una volta sulla distanza dei 10 km dove saranno impegnati tanti specialisti azzurri e internazionali, desiderosi di chiudere nel migliore dei modi questo 2022.

L’attenzione principale, per la gara che si svolgerà tra le vie del centro cittadino del comune altoatesino, sarà per il campione europeo dei 10.000 metri di Monaco di Baviera, ma anche bronzo sui 5000, Yeman Crippa impegnato su vari terreni in questo periodo, tra campestri e corse su strada, nell’ottica della preparazione del grande evento del 2 aprile a Milano quando ci sarà il suo attesissimo debutto nella maratona.