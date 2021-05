Grande Italia alle World Relays

Le 5 staffette in finale ma anche alle Olimpiadi e ai Mondiali

Missione compiuta nel senso che, alla viglia della partenza per i mondiali di staffette di Chorzow, l’obiettivo dichiarato era quello di portare tutte le 5 squadre azzurre sia alle Olimpiadi che ai Mondiali dell’anno prossimo in Oregon, e alla fine della prima giornata di gare il risultato è stato ottenuto pienamente, con grande merito.

Miglior tempo delle semifinali, alla pari con il Brasile, per la 4×100 maschile (Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu), prima in 38″45 e protagonista di una prova davvero convincente, con anche la 4×400 mista che realizza la performance del miglior tempo assoluto di serata, che vale anche la miglior prestazione mondiale dell’anno.

Grande sofferenza, dovendo rinunciare a 2 importanti titolari dirottate sulla 4×400 mista, per la 4×400 femminile che schiera una formazione inedita ma alla fine, grazie ai tempi di recupero, ottiene una meritata qualificazione sia per la finale di domani, che per le Olimpiadi ed anche i mondiali dell’anno prossimo.