Grande crono di Arnaudo nei 5000 metri dell’Arena di Milano

Nella grande festa di atletica e spettacolo dell’ottava edizione dell’Athletic Elite Meeting, disputato quest’anno nella splendida cornice dell’Arena Napoleonica di Milano, ottima prestazione nella gara clou della serata, i 5000 metri femminili, da parte della ventenne mezzofondista Anna Arnaudo che vince in 15’39″02, migliorando di quasi venti secondi il suo precedente personale realizzato a fine giugno, a Rovereto, quando con 15’57″69 vinse il suo primo titolo italiano assoluto.

Per la piemontese non ci poteva essere miglior finale di una stagione per lei veramente positiva che le offre ampie prospettive in ottica futura e ricordiamo, su tutto, il suo argento agli Europei under 23 nei 10.000 metri, ma anche vari record personali di buon spessore come quello sui 3000 siepi ottenuto due settimane fa a Bergamo, con la sesta miglior prestazione italiana assoluta di 9’45″86.

Non solo Arnaudo, però, nella bella gara dei 5000 corsa sulla rinnovata pista dell’Arena, ma anche Rebecca Lonedo che si migliora nettamente con il tempo di 15’42″59 per abbattere di venticinque secondi il suo primato precedente, mentre finisce terza Sara Galimberti in 16’00″69.