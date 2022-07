Grande attesa per i 100 metri uomini ai mondiali di Eugene

La presentazione delle tre gare veloci maschili dei campionati che inizieranno tra due giorni

Il vice campione olimpico dei 100 metri Fred Kerley è il grande favorito per il titolo nella distanza più veloce dell’atletica dei campionati mondiali che inizieranno a Eugene, in Oregon, tra due giorni e che vedranno proprio le batterie dei 100 nella giornata inaugurale.

Kerley, che ha conquistato la vittoria ai campionati statunitensi proprio sulla pista di Hayward Field con il miglior crono mondiale dell’anno di 9”76, realizzando anche in precedenza 9″83 in batteria e 9″77 in semifinale, nel corso della prima parte della stagione ha vinto i 100 metri al Golden Gala di Roma in 9”92 e si è piazzato al secondo posto nel meeting del Continental Tour Gold di Nairobi in 9”92 e al Prefontaine Classic di Eugene in 9”98.

Lo statunitense insegue la quarta medaglia mondiale della sua carriera dopo aver vinto quella d’argento nella staffetta 4×400 a Londra 2017, il bronzo sui 400 metri e l’oro nella staffetta 4×400 nell’ultima edizione dei mondiali di Doha 2019.