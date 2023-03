Furlani guida gli azzurri nel triangolare under 20 di Lièvin

SPRINTNEWS

Sabato 11 marzo la squadra italiana impegnata contro Francia e Spagna

In una stagione di atletica in pista indoor che ha offerto enormi soddisfazioni ai colori azzurri, soprattutto grazie alla trionfale spedizione agli Euroindoor di Istanbul dove l’Italia ha vinto nella classifica a punti, c’è spazio ancora per un interessante appuntamento internazionale under 20 che si terrà, sabato prossimo 11 marzo a Liévin, in occasione del classico triangolare giovanile tra Italia, Francia e Spagna, e in cui saranno impegnati 42 atleti tra juniores e allievi per fare esperienza sperando, se possibile, di ottenere anche delle buone prestazioni personali. L’atleta certamente su cui riporre le maggiori attenzioni sarà il primatista europeo del salto in lungo indoor con 7.99, il 18enne Mattia Furlani, reduce dalla sua prima partecipazione ad una massima rassegna continentale tra assoluti, che proverà a tornare sui livelli che più gli competono, dopo essersi fermato a 7,57 a Istanbul in qualificazione anche a causa di due nulli iniziali.

Un’altra giovane speranza dell’atletica italiana è anche la saltatrice in lungo, bronzo mondiale l’anno scorso in Colombia a Cali, Marta Amani più vecchia solo di qualche mese rispetto a Furlani anche se, di fatto, già al secondo anno della categoria juniores essendo nata nell’ottobre 2004 rispetto al febbraio 2005 del suo compagno di nazionale giovanile. In Francia, nel bellissimo impianto di Liévin dove si disputa ogni anno un importante meeting Gold del World Indoor Tour, ci saranno tra gli altri anche due giovani che hanno conquistato nelle scorse settimane i primati italiani under 20, Edoardo Stronati nel salto in alto con 2,24 e Simone Bertelli nel salto con l’asta con 5,51, ma anche due nuove detentrici delle migliori prestazione italiane allieve quali Alice Pagliarini che ha realizzato sui 60 metri il crono di 7″38, e la figlia d’arte Valentina Vaccari che si è impossessata del primato dei 400 con un eccellente 53″81.