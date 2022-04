Filippo Tortu ospite d’onore del Trofeo Raptors all’Arena di Milano

SPRINTNEWS

l campione olimpico premierà alcuni vincitori della manifestazione dedicata ai giovanissimi

Il campione olimpico di Tokyo 2020 della staffetta 4×100 maschile, Filippo Tortu, sarà l’ospite d’onore della manifestazione giovanile che si svolgerà oggi all’Arena Civica di Milano nell’ambito del 1° Trofeo Raptors organizzato da Atletica Sprint Academy. Filippo, che è attualmente impegnato a Roma per una settimana di raduno insieme a tutti i suoi compagni della staffetta, tra cui ovviamente il campione olimpico dei 100 metri nonché recente campione del mondo dei 60 indoor Marcell Jacobs, tornerà a Milano nel primo pomeriggio di oggi e si recherà verso la fine della manifestazione nell’impianto napoleonico meneghino, per partecipare alla premiazioni di alcune gare, per la gioia di tutti i giovani e giovanissimi partecipanti.

Ricordiamo che Tortu, per scelta tecnica, ha preferito saltare tutta la stagione agonistica al coperto per concentrarsi totalmente sulle gare all’aperto che avranno quest’anno ben due eventi di estrema importanza, quali i Mondiali di Eugene in Oregon che inizieranno il 15 luglio, e gli Europei di Monaco di Baviera in Germania che cominceranno esattamente un mese dopo il 15 di agosto. Tra pochissimi giorni saremo in grado anche di comunicare in anteprima i primi impegni agonistici di Filippo che debutterà tra qualche settimana ma, nel frattempo, siamo lieti di poter annunciare la sua partecipazione quale guest star di un evento giovanile certamente importante, come i tantissimi che vi sono in ogni parte d’Italia, quale promozione dell’atletica in un momento di così grande interesse per gli appassionati di questo sport.