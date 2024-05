Fantini lancia 72,91 nel martello di Lucca

Ancora una buona prestazione della primatista italiana

© Getty Images

Si avvicinano sempre di più i Campionati Europei di Roma e Sara Fantini, bronzo nella precedente edizione di Monaco di Baviera nel lancio del martello, conferma la sua buona condizione e lancia alla misura di 72,91 a Lucca, nel corso della prova valida quale fase regionale toscana dei societari, una settimana dopo il suo esordio all’aperto con 73,67 a Modena, nella gara dove ha partecipato fuori classifica la campionessa mondiale under 20 Rachele Mori, che ha scagliato l’attrezzo a 67,92.

Sempre in Toscana, nel salto in alto la 21enne Idea Pieroni ha superato la quota di 1,86 a un centimetro dal suo primato all’aperto, nel lancio del disco 60,63 di Alessio Mannucci, nei 400 metri Alessandro Moscardi ha sfiorato il record personale con 46″88 mancandolo di soli quattro centesimi, mentre Diego Pettorossi si è imposto nei 100 metri in 10″47 e nel triplo Abdul Majeed Omar si è migliorato con 16,25.

A Bergamo, nella prova regionale lombarda solo femminile, nei 100 ostacoli Veronica Besana ha fatto segnare il crono di 13″06 per aggiudicarsi il duello con l’argento europeo under 23 Elena Carraro seconda in 13″15, mentre nei 400 metri Virginia Troiani ha chiuso in 52″53 a meno di mezzo secondo dal personale davanti a Ilaria Burattin e infine, tra i principali risultati, nei 100 metri la ventenne Chiara Goffi è scesa a 11″61 per avere la meglio nei confronti di Chiara Melon seconda con 11″63.

Nelle gare maschili disputate a Nembro in provincia di Bergamo, il campione d’Europa under 23 della staffetta 4×400 Francesco Domenico Rossi ha vinto i 400 in 46″83 seguito da Stefano Grendene con 47″04.