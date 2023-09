Fantastica doppietta di Andy Diaz nella finale della Diamond a Eugene

Derkach al personale nel triplo donne con 14,52

Altra straordinaria impresa del saltatore italo cubano Andy Diaz, che è riuscito ieri nel primo pomeriggio statunitense di Eugene in Oregon nel suo obiettivo di bissare il successo dell’anno precedente nel triplo, conquistando il secondo Trofeo consecutivo della Diamond League con la migliore misura di 17,43.

La gara ha preso subito la giusta direzione per l’allievo di Fabrizio Donato, anche lui presente a sostenere il suo atleta, con il salto della vittoria già al primo tentativo, con il campione del mondo Hugues Fabrice Zango del Burkina Faso secondo con 17,25, mentre al terzo posto si è classificato lo statunitense Donald Scott con 16,84.

Grande prestazione anche nel salto triplo femminile da parte di un’atleta italiana, con Dariya Derkach che per la prima volta in carriera è atterrata oltre i quattordici e mezzo, al personale di 14,52 realizzato nell’ultimo salto, in una gara in cui ha offerto una serie particolarmente solida, anticipando il 14,52 con un percorso da 14.17, 14.23, nullo, 14.36 e un altro nullo, con il salto finale che ha aggiunto cinque centimetri al suo precedente limite di 14,47 degli Assoluti di Rovereto del 2021, mentre ne mancano soltanto tre allo standard olimpico diretto per le Olimpiadi di Parigi 2024.