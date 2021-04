Faniel per il nuovo record sui 10 km

Oggi in gara il primatista italiano della maratona

Prosegue il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi giapponesi di Eyob Faniel, il primatista italiano della maratona, che sta rifinendo la preparazione per il suo primo appuntamento a cinque cerchi, con una serie di gare per testare la sua condizione.

La gara della mattinata odierna sarà la 10 km della Mujalonga sul Mar, lungo le strade di Muggia (Trieste), in una corsa che si snoderà su un percorso che si affaccia sul golfo di Trieste lungo il litorale costiero, con l’organizzazione dell’Atletica Trieste.

Per l’azzurro, nato in Eritrea, sarà una competizione su quella che non è certo la sua distanza preferita, ma su cui detiene in ogni caso il record italiano di 28’08, realizzato l’anno scorso a Madrid, con lo stesso crono di Daniele Meucci, campione europeo della maratona nel 2014 a Zurigo.

Eyob è appena rientrato da un raduno di tre settimane in altura, a Kapsabet in Kenia, dopo aver corso un paio di corse campestri, ma siamo certi che la sua grande voglia di dare sempre il massimo, in ogni competizione, lo porterà a cercare di rendere totalmente suo il record su questa distanza che, peraltro, è quella che proprio il 31 dicembre del 2019, a Bolzano, l’aveva definitivamente lanciato verso risultati molto importanti, tra cui ben tre record italiani.