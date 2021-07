Europei Under 20: altre quattro medaglie azzurre

Terminati ieri sera i Campionati Europei Under 20 di Tallinn, in Estonia, con un bilancio finale per gli azzurri che vede un totale di 8 medaglie: 2 argenti e 6 bronzi. Soltanto in quattro edizioni su 25 degli Europei Juniores l’Italia aveva conquistato un maggior numero di medaglie. Gli azzurrini si sono classificati al sesto posto con 84 punti nella classifica per nazioni che tiene conto di tutti i piazzamenti tra i primi otto. Nella giornata conclusiva molto bene le staffette che portano al secondo posto la 4×400 maschile, guidata da Lorenzo Benati che conquista il secondo argento personale, mentre terze sono la 4×400 al femminile e la 4×100 maschile con Melluzzo e Guglielmi che ottengono il secondo bronzo personale. Molto bene anche il mezzofondista Cesare Caiani che ottiene un brillante terzo posto nei 3000 siepi.