Esclusa definitivamente l’ipotesi di complotto verso Alex Schwazer

L'ultimo atto della controversa vicenda legata all'ex marciatore altoatesino

A poco più di 25 mesi, era il 18 febbraio 2021, dal famosissimo decreto di archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio di Alex Schwazer, da parte dell‘ufficio per le indagini preliminari del Tribunale Bolzano, in merito alle accuse di doping che avrebbero potuto portare l’atleta a dover subire un procedimento penale per frode sportiva, è arrivata la notizia di un’altra archiviazione, quella richiesta dal pubblico ministero dello stesso Tribunale in merito alle susseguenti indagini sulla teoria del complotto ipotizzata nell’ambito del decreto di cui sopra. L’informazione è stata data in anteprima dal quotidiano italiano in lingua tedesca dell’Alto Adige, Tageszeitung, e a seguire riportata da tutti i media italiani dove viene evidenziato come, dopo imponenti accertamenti anche a livello internazionale, con sequestri di documentazione, file, comunicazioni email e altro, il procuratore abbia chiesto l’archiviazione perché l’indagine non ha portato alcun risultato penalmente dimostrabile.

Sono state inoltre archiviate le indagini contro i periti delle parti civili (WADA e IAAF) che il giudice Pelino, il magistrato del decreto di archiviazione del procedimento contro Schwazer, aveva accusato di produzione di prove false. Nella sua richiesta, il pubblico ministero è giunto alla conclusione che i periti avessero agito solo nell’interesse dei loro clienti e non possano essere ritenuti penalmente responsabili. In questi anni ci siamo sempre schierati a favore di una verità oggettiva e contro ricostruzioni basate su ipotesi che non abbiamo mai condiviso in quanto senza una reale ragione di esistere per cui, ancora una volta, ci limitiamo ai fatti sperando che una volta per tutte possa chiudersi questa brutta pagina dell’atletica italiana, e lo scriviamo soprattutto per il rispetto e l’attenzione primaria che debbono avere i protagonisti di questo sport.