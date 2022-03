Due nuovi record mondiali nell’ultima giornata dei campionati indoor di Belgrado

SPRINTNEWS

Duplantis e Rojas protagonisti assoluti della manifestazione iridata

Sensazionale chiusura dei campionati iridati al coperto, disputati nella Stark Arena della capitale serba, con due nuovi primati del mondo realizzati dall’astista svedese Armand Duplantis e dalla triplista venezuelana Yulimar Rojas oltre a un terzo record, eguagliato, da parte dello specialista dei 60 ostacoli maschili, lo statunitense Grant Holloway. Senza nulla togliere alla saltatrice caraibica, l’impresa che ha maggiormente esaltato la folla del palazzetto è stata quella di Duplantis, il quale l’ha realizzata in maniera quasi rocambolesca alla fine della serata di gare, quando sembrava che sarebbe stato impossibile per lui riuscire a superare la misura di 6.20, che gli è valsa il secondo record del mondo nello spazio di 13 giorni, dopo quello sempre sulla stessa pedana di Belgrado nel meeting World Athletics Indoor Tour Silver.

Armand infatti, dopo aver espletato quella che per lui rappresenta ormai una formalità, vale a dire vincere la competizione e il titolo di campione del mondo, con la misura di 6.05, è stato costretto ad aspettare tantissimo per provare la quota di 6.20, prima per problemi di misurazione dell’asticella e poi perché intorno a lui si stavano disputando le ultime due gare di corsa dell’evento, le staffette 4×400. Le sue due prime prove, infatti, sono apparse modeste e tutti avrebbero scommesso che il fenomenale saltatore fosse ormai scarico mentalmente e fisicamente per riuscire nell’impresa ma, al terzo tentativo, l’ennesima magia di questo super atleta 22enne, di cui non si riescono più a trovare aggettivi validi per esaltare la sua infinita grandezza agonistica.