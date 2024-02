Dosso in forma mondiale con un ottimo 7″06 sui 60 degli assoluti

Ancora un grande salto di Andy Diaz nel triplo con 17,60 mentre Weir supera Fabbri nel peso

Nella seconda giornata dei campionati assoluti al coperto disputati al PalaCasali di Ancona, grande conferma della eccellente condizione di forma di Zaynab Dosso, che domina la finale dei 60 metri donne con un ottimo 7″06, a soli 4 centesimi dal suo recente nuovo primato italiano, e si proietta con grandi aspettative verso i campionati del mondo in programma a Glasgow dall’1 al 3 marzo prossimo.

Nel triplo maschile un’altra magnifica prestazione di Andy Diaz con l’atleta che balza sino a 17.60, un solo centimetro meno dalla sua miglior misura stagionale che è anche la prima al mondo, e grande è il rammarico perché il primatista italiano non potrà ancora rappresentare l’Italia nella rassegna iridata in Scozia, in quanto la sua eleggibilità partirà dal prossimo 1 agosto. Da rimarcare la buona prova di Emmanuel Ihemeje secondo con 17,03 al primo tentativo.

Nel getto del peso la sfida tra i due compagni di allenamento va questa volta al campione europeo indoor Zane Weir con 21.59, mentre Leonardo Fabbri è oggi secondo con 21,07.

Di ottimo spessore anche i 3000 donne con la finalista mondiale all’aperto dei 1500 metri, Ludovica Cavalli, che vince in 8’47″76 ma bene anche Federica Del Buono al personale di 8’48″93 così come una splendida Marta Zenoni, beffata ieri sui 1500 per ingenuità, che scende a 8’50″31 per il terzo posto.

Tornando allo sprint veloce, ma in ambito maschile, bella affermazione con personale del nostro favorito della vigilia Chituru Ali, che domina in 6″57, ottimo crono per un atleta alto 1.95, con Samuele Ceccarelli secondo in 6″66 e Marco Ricci terzo in 6″69.