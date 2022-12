Domenica la Maratona di Valencia

© sprintnews

Si correrà domenica 4 dicembre la 42esima edizione della Maratona di Valencia, la popolare gara della Ciudad del Running, famosa in tutta il mondo per le caratteristiche del suo percorso che la rendono una delle 42,195 km più veloci che vi siano nel panorama internazionale. La bellissima città della Spagna, la terza come numero di abitanti dopo Madrid e Barcellona, è posizionata su un splendido golfo del Mar Mediterraneo e, tra le sue tante caratteristiche, è nota per un clima sempre particolarmente mite che, specie in autunno/inverno, è l’ideale per le corse su strada di varie distanze.