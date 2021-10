Domenica i campionati italiani dei 10 km su strada

La neo italiana Sofiia Yaremchuk grande favorita della prova femminile

Terminata definitivamente l’attività agonistica in pista, l’attenzione si concentra totalmente sulle corse in strada di varie distanze a cominciare dai 10 chilometri che hanno visto, proprio pochi giorni fa, il raggiungimento del nuovo record italiano maschile da parte di Pietro Riva e che, la prossima domenica 10 ottobre, saranno oggetto dell’annuale manifestazione che assegnerà i titoli italiani assoluti, ma anche delle categorie giovanili.

Pur mancando proprio il neo primatista Riva ci saranno tanti protagonisti da seguire nelle strade di Forlì su un tracciato di due chilometri e mezzo da ripetere per quattro volte, e vogliamo cominciare la presentazione dalla gara femminile dove ci sarà la prima presenza a un campionato nazionale da parte di Sofiia Yaremchuk, atleta di nascita ucraina che vive in Italia da circa 3 anni e che ha ottenuto la nostra cittadinanza lo scorso dicembre, anche se non ancora in possesso della cosiddetta eleggibilità sportiva, vale a dire la possibilità di vestire la maglia azzurra nelle competizioni internazionali.