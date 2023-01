Domenica i campionati del Mediterraneo under 23 indoor

Il debutto nel lungo di Larissa Iapichino

Prende sempre più corpo la nuova stagione agonistica in pista al coperto e domenica l’attenzione sarà a Valencia, in Spagna, dove ci sarà il primo impegno ufficiale dell’anno per la Nazionale Italiana nel suggestivo e rinnovato velodromo Luís Puig Palace, che ospiterà la seconda edizione dei Campionati del Mediterraneo under 23 indoor, a quattro anni dalla prima che si disputò il 19 gennaio 2019 a Miramas in Francia.

Pur non essendo una manifestazione di primaria importanza sarà un ottima occasione per misurare la condizione di alcuni nostri azzurri a cominciare dalla saltatrice in lungo Larissa Iapichino che, dopo il buon esordio sui 60 metri della scorsa domenica, proverà l’eccellente velocità raggiunta nella sua specialità primaria, con anche il precedente di quattro anni fa del campione olimpico del lungo, il greco Miltiadīs Tentoglou, che proprio con la vittoria nella prima edizione di questo evento, oltretutto ancora ventenne come oggi Larissa, spiccò il volo verso una serie incredibile di successi quali, oltre l’oro a cinque cerchi, quello dei mondiali indoor, degli europei all’aperto, due volte quello degli europei al coperto oltre alla medaglia d’argento nei mondiali in Oregon.

Saranno comunque 14 gli azzurri che, tra venerdì e sabato, raggiungeranno la città spagnola, per poi provare domenica a regalare all’Italia il primo podio in questa manifestazione visto che quattro anni fa nessuno vi era riuscito.