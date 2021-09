Domenica 19 la Acea Run Rome The Marathon

E’ finalmente tempo di puntare la sveglia, indossare il pettorale e le scarpette da corsa, è tempo dell’attesissima Acea Run Rome The Marathon che si correrà questa domenica 19 settembre 2021 con partenza fissata alle 6.45, all’alba di un nuovo giorno, di un nuovo inizio dopo il buio periodo che tutti noi abbiamo vissuto a causa della Pandemia da Covid19. Sta finendo l’attesa per questa rinnovata maratona di Roma giunta alla 26esima edizione che nel marzo 2020 è stata rimandata a causa del Coronavirus, l’adrenalina in città sta salendo e stanno arrivano i primi maratoneti che hanno accettato la sfida di questi 42,195 chilometri e non hanno voluto mancare a questa Alba Race Special Edition che rimarrà nella storia.