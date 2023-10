Domani la maratona di Chicago: le sfide della Major Usa

Le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia della 45esima edizione

La fenomenale keniana Ruth Chepngetich, che torna a gareggiare nella Maratona di Chicago per confermare la vittoria conquistata nell’edizione dell’anno scorso della gara inserita nel circuito delle World Marathon Majors, troverà sulla strada per raggiungere il suo obiettivo la vincitrice della 42,195 km di Londra quest’anno, l’olandese Sifan Hassan, grande specialista anche delle competizioni in pista, e la primatista statunitense sulla distanza Emily Sisson.

Chepngetich insegue il terzo successo consecutivo della sua carriera nella città dell’Illinois dopo i successi nel 2021 in 2h22’31 e nel 2022 con 2h14’18 ed è attualmente al terzo posto nelle liste mondiali di tutti i tempi alle spalle dell’etiope Tigist Assefa, neo primatista mondiale con 2h11’53” nel 2023, e della keniana Brigid Kosgei, vincitrice a Chicago nel 2019 con l’allora primato di 2h14’04.

Nell’edizione dell’anno scorso Chepngetich, che in carriera ha anche vinto la medaglia d’oro ai campionati iridati di Doha nel 2019, transitò al passaggio intermedio della mezza maratona in uno straordinario 1h05’44, facendo registrare la prima metà gara più veloce della storia.