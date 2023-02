Domani i campionati italiani al coperto ad Ancona

La presentazione delle gare femminili con le stelle Iapichino e Vallortigara su tutte

La stagione italiana di gare al coperto culminerà da domani a domenica con i campionati nazionali indoor assoluti che si svolgeranno, come da tradizione, nel Palazzetto dello sport di Ancona e che vedranno impegnati tanti atleti azzurri di primissimo piano, molto dei quali vorranno fare un’ultima verifica della propria condizione nell’ottica dei prossimi Euroindoor in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Nella presentazione dell’evento vogliamo cominciare oggi da una breve analisi di quelle che saranno le protagoniste femminili più attese, a partire dal settore dei salti dove in quello del lungo ritornerà in gara dopo le ultime brillanti esibizioni Larissa Iapichino, proprio su quella pedana che poco più di due anni fa le ha regalato quel sensazionale 6,91 che rappresenta il record mondiale under 20 al coperto, oltre che quello italiano assoluto sempre in sala, con la stessa misura della madre Fiona May.

La ventenne atleta fiorentina, dopo un paio di stagioni in cui per vari motivi tra cui fisici, non è riuscita ad esprimere in pieno il proprio straordinario talento, ha mostrato una eccellente condizione nelle prime gare della stagione con 6,72 a Sabadell in Spagna e poi 6,69 a Berlino dove peraltro, in un contesto di grandissimo spessore tecnico, è stata battuta solo dall’oro olimpico e mondiale Malaika Mihambo e sembra pronta per misure ancor migliori come anche dichiarato dal padre e allenatore Gianni Iapichino che, in una intervista della vigilia, ha detto come la figlia stia particolarmente bene e che si senta molto convinta dei propri mezzi.