Desalu terzo a Rabat sui 200 metri con 20″54

Bellò quarta negli 800 e Vallortigara sesta nell'alto della Diamond League marocchina

Buon debutto stagionale sui 200 metri della tappa marocchina di Diamond League, disputata a Rabat, per il campione olimpico della staffetta 4×100 Fausto Desalu che, con il massimo del vento consentito alle spalle (+2.0), chiude la sua prova in terza posizione con 20″54.

La vittoria va all’argento olimpico sul mezzo giro di pista, lo statunitense Kenny Bednarek che chiude in 20″21 senza entusiasmare, secondo è il sudafricano Luxolo Adams con 20″35, mentre più dietro finiscono il dominicano Yancarlos Martinez in 20″69, il canadese Jerome Blake con 20″74 e il botswano Isaac Makwala in 20″87.

Per Fausto un avvio un po’ problematico, forse innervosito anche da una prima falsa partenza, che l’ha visto perdere un appoggio dopo pochi passi ma poi un buon rettilineo che gli ha fatto recuperare posizioni, e adesso per lui la testa verso giovedì sera 9 giugno quando ci sarà la grande sfida, nei 200 metri del Golden Gala Pietro Mennea, con i suoi due compagni della staffetta olimpica 4×100 d’oro, Filippo Tortu e Lorenzo Patta.