Desalu cerca un grande crono nei 200 della Diamond di Parigi

Tre azzurri saranno impegnati questa sera nella nella settima tappa della Wanda Diamond League 2022 in programma a Parigi, allo stadio Charlety, dove gli azzurri impegnati tra i tantissimi campioni internazionali saranno la saltatrice in alto, Elena Vallortigara, il pluriprimatista italiano di specialità su pista e in strada, Yeman Crippa, e il campione olimpico della 4×100, Fausto Desalu. Shelly Ann Fraser Pryce, Yaroslava Mahuchik, Devon Allen e André De Grasse saranno, invece, le quattro stelle mondiali più attese in gara nello storico impianto dell’atletica e del rugby francese, situato nel tredicesimo arrondissement nella zona di Porte d’Italy e della Citée Universitaire.

© Fidal/Colombo