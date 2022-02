Del Buono, Arese e Bogliolo nella prima giornata degli assoluti

Iniziano oggi ad Ancona i campionati italiani indoor

Comincia questa mattina alle 9,30, con i 60 metri dell’eptathlon maschile, la 53esima edizione dei campionati italiani assoluti al coperto, che si svolgeranno sino a domani sera nel Palaindoor di Ancona. Sarà il primo grande evento italiano, dopo la trionfale spedizione a cinque cerchi della scorsa estate che ha regalato ben 5 medaglie d’oro all’atletica italiana, e la grande festa che verrà vissuta da tutti gli appassionati, sia in presenza che con le immagini televisive, culminerà alle 16,30 di domani pomeriggio, quando si presenterà sui blocchi dei 60 metri il campione olimpico, dei 100 e della staffetta 4×100, Marcell Jacobs.

Sempre nella giornata di domenica, grande attesa e curiosità per la presenza sulla pedana del lungo della primatista del mondo under 20 Larissa Iapichino, che proprio nell’edizione dell’anno scorso della manifestazione realizzò il suo fantastico salto a 6,91, ma ci sarà anche il ritorno in pista della neo primatista italiana dei 60 metri, Zaynab Dosso, capace di eguagliare con 7″19 il primato di Marisa Masullo e, parlando di record italiani, alla partenza degli 800 troveremo la neo primatista dei 1000 al coperto con 2’38″67, Gaia Sabbatini, che incrocerà in una delle sfide più incerte di questi due giorni, Elena Bellò, capace la scorsa settimana di realizzare il suo personale con 2’02″12, che le è valso la terza miglior prestazione italiana di sempre.

Vediamo, intanto, tutti i principali motivi di interesse di oggi analizzando le singole gare.

1500 metri

Il mezzofondo veloce azzurro sta dando grandi segnali di crescita e certamente una delle migliori sorprese di questo inizio 2022 è stato Pietro Arese che, nel meeting internazionale indoor di Metz dello scorso 12 febbraio, ha realizzato sui 1500 metri l’eccellente crono di 3’37″86, che gli ha fatto sfiorare il primato nazionale indoor di Giuseppe D’Urso risalente al 1997, quando corse in 3’37″5 manuale a Genova.

Sarà certamente lui, quindi, l’atleta da battere tra gli uomini anche se un ottimo tempo l’aveva realizzato, pochi giorni prima, pure Nesim Amsellek a Sabadell, in Spagna, con 3’38″42, per cui sarà una grande sfida che potrebbe anche sfociare in un altro grande crono, anche se è più probabile una gara tattica.

Al femminile la sfida sarà certamente tra l’ormai definitivamente ritrovata Federica Del Buono, che corre per la prima volta in stagione su questa distanza, e Giulia Aprile che pochi giorni fa ha realizzato il proprio personale con 4’11″61.