De Grasse l’altro grande escluso da World Athletics

La storia del canadese campione olimpico dei 200 metri

Si è tanto parlato negli ultimi tempi sulle scelte, della massima federazione mondiale di atletica, in merito ai 10 uomini meritevoli di essere candidati per la nomina ad atleta dell’anno e, in particolare, sull’esclusione dei due azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi che certamente avrebbero potuto far parte di quell’elenco, come abbiamo detto sin dall’inizio, citando anche un’altra esclusione, probabilmente ancor più clamorosa per quanto da lui fatto in tutta la stagione, quella di André De Grasse.

Il canadese, che festeggerà i 27 anni il prossimo 10 novembre, ha realizzato il sogno di vincere la medaglia d’oro olimpica trionfando nella finale dei 200 metri a Tokyo con il record canadese di 19”62 e questo, considerando i due bronzi ottenuti nei 100 metri e nella staffetta 4×100, fa si che siano 10 le medaglie da lui conquistate nelle grandi rassegne internazionali, sommando sei piazzamenti da podio alle Olimpiadi e quattro ai Mondiali.

De Grasse è nato a Scarborough in Ontario. Sua madre Beverly De Grasse è stata una velocista di buon livello a Trinidad and Tobago prima di trasferirsi in Canada a 26 anni. Il padre Alexander Waithe emigrò dalle Isole Barbados al Canada da teenager. André è cresciuto a Markham, sempre in Ontario, dove frequentò la St. Marguerite Bourgeoys Catholic Elementary School. Successivamente si trasferì alla Mother Teresa Catholic School di Markham.