Da oggi a Pescara i Campionati Europei master

Tra i tantissimi azzurri presenti ci sarà il ritorno in gara di Enrico Saraceni dopo 7 anni

© sprintnews Iniziano oggi a Pescara i ventiduesimi Campionati Europei master di atletica, l’evento dedicato a tutti gli atleti over 35 anni che gareggeranno per categorie divise ogni 5 anni di età, per quella che sarà la quinta edizione italiana della manifestazione dopo la prima in assoluto del 1978 a Viareggio, poi nel 1988 a Verona, nel 1998 Cesenatico e nel 2019 tra Jesolo, Caorle ed Eraclea, in provincia di Venezia.

Le dieci giornate del vasto programma che si concluderà il prossimo 1° ottobre, vedrà la partecipazione di circa 4700 atleti in rappresentanza di 39 nazioni, e saranno suddivise oltre che su Pescara impianto principale, anche negli Stadi di Montesilvano e Francavilla al Mare.

Ieri in prima serata alle 18 in Piazza della Rinascita, meglio nota come Piazza Salotto, vi è stata la cerimonia di apertura con la sfilata di tanti partecipanti nel cuore della città, e da questa mattina sono iniziate le tantissime sfide dove risultano iscritti ben 1575 italiani, ma da segnalare anche una numerosa presenza estera con in particolare 437 atleti provenienti dalla Gran Bretagna, 399 dalla Spagna, 384 dalla Germania e 315 dalla Francia, solo per citare le nazioni più rappresentate.

Tra i tantissimi azzurri presenti spicca per la sua eccellente carriera da master, ma non solo avendo anche fatto una nazionale assoluta, lo specialista dei 400 e 200 metri Enrico Saraceni, padre della talentuosa grande promessa del triplo Erika, che ritorna a gareggiare dopo 7 anni in cui aveva abbandonato l’agonismo per tantissimi problemi fisici.

Sarà sui blocchi solo del mezzo giro di pista della categoria M55, lui che ha 59 anni essendo nato nel 1964, ma ha già promesso di aver ritrovato dentro l’antico furore e che l’anno prossimo, al passaggio di categoria in M60, vuole tornare sulla sua vera grande passione dei 400 e sarebbe quasi impossibile citare tutti i titoli nazionali, europei e mondiali, oltre i vari primati ottenuti da Enrico nella sua carriera da master.

Se Saraceni può essere citato, a nostro avviso, come il migliore atleta master di sempre in Italia per prestazioni tecniche e continuità di risultati, il velocista Mario Longo è quello che vanta tra gli atleti che hanno avuto una grande carriera da master, le migliori soddisfazioni e prestazioni da assoluto, avendo realizzato due personali importanti sulle distanze più veloci, quali 6″65 sui 60 e 10″32 sui 100, negli anni novanta anche con altre scarpe, ma soprattutto avendo conquistato una medaglia di bronzo con la 4×100 agli Europei di Spalato nel 1990 e un quinto posto sempre con la staffetta ai Mondiali di Tokyo del 1991.

Certamente, guardando la sua carriera fatta anche di tante pause, un atleta dal potenziale e dal talento enorme, forse non totalmente sfruttato, capace però sempre di regalare ancora oggi a 59 anni, anche lui nato nel 1964 e facente parte della categoria M55, per cui siamo curiosi di vederlo sui blocchi, risultando iscritto sia sui 100 che sui 200 metri.