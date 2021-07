Da oggi a domenica i Campionati Europei Under 23

A Tallinn in Estonia

Iniziano questa mattina a Tallinn, in Estonia, per concludersi domenica 11, i Campionati Europei under 23 di Atletica con una grande partecipazione di atleti e atlete azzurre.

Nello bellissimo stadio Kandriog scenderanno in pista dalle 8.45 italiane (9.45 ora locale) vari nostri rappresentanti in alcuni turni preliminari tra cui, fra i più attesi, il quattrocentista Edoardo Scotti che affronterà il primo round dei 400 metri, mentre al femminile ci saranno le sprinter Vittoria Fontana e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri.

Da seguire tra gli altri nei 400 al femminile Anna Polinari, Giorgio Olivieri nel martello e negli 800 metri Eloisa Coiro, tutti ben posizionati nelle liste europee stagionali di categoria.

Due i titoli in palio nel pomeriggio: i 10.000 metri con Pasquale Selvarolo e Luca Ursano, il getto del peso a cui puntano Riccardo Ferrara e Francesco Trabacca che però dovranno superare prima le qualificazioni della mattinata.

Sarà certamente un evento molto importante per i colori azzurri con una grande partecipazione, sia al maschile che al femminile, di cui sotto potrete leggere tutti coloro che sono stati convocati per la spedizione in terra di Estonia.