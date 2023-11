Crippa vittorioso nel test di Venaria Reale

Successo in volata su Pasquale Selvarolo

Nel suo debutto stagionale nella stagione di corsa campestre, Yeman Crippa, ritornato in Italia solo da poche ore dopo quasi un mese di raduno in quota a Iten, in Kenya, ha ottenuto una promettente vittoria sui 9,8 km del Cross di Venaria Reale, in una gara in cui è andato subito in testa da solo, per poi venire raggiunto poco oltre metà gara da Pasquale Selvarolo che ha provato anche a staccare il campione europeo dei 10.000 metri in pista, che ha però reagito a questo attacco e si è riportato davanti riuscendo a staccare l’avversario di qualche metro sull’ultima salita, chiudendo con il crono di 28’13 rispetto al 28’14 del diretto rivale.

Nella lotta per la terza posizione, Yassin Bouih, uno dei componenti della staffetta azzurra della 4×1500, oro agli Eurocross dell’anno scorso nello stesso splendido scenario naturale, è riuscito a precedere in 28’32 Luca Alfieri vincitore nello scorso weekend a Osimo, quarto in 28’33, mentre è quinto è stato il marocchino Mohamed El Ghazouany in 28’51 davanti a Marouan Razine con 28’54 e a Italo Quazzola con 28’57.

Le dichiarazioni di Crippa: “Sono partito per capire quale fosse la condizione al termine del periodo in altura, però dopo due dei cinque giri ho avvertito un dolore al fianco e quindi ho dovuto gestire la gara. Ora mancano tre settimane agli Europei di cross, il 10 dicembre a Bruxelles, poi penserò alla mia prossima maratona, quella del 18 febbraio a Siviglia”.