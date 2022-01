Coleman anticipa il rientro e debutta sui 300 metri

In pista dopo 2 anni di squalifica il campione del mondo dei 100 metri

Christian Coleman, il campione del mondo sui 100 metri di Doha 2019 con il crono di 9″76, è ritornato alle competizioni dopo due anni di fermo agonistico a causa di una squalifica per la mancata reperibilità a tre controlli antidoping consecutivi, nello spazio di 12 mesi, circostanza che automaticamente aveva fatto scattare l’inibizione da tutte le competizioni.

Il velocista statunitense è anche l’attuale campione del mondo sui 60 metri indoor, titolo conquistato a Birmingham nel 2018 con 6”37, e nella staffetta 4×100 metri all’aperto, sempre in Qatar, con 37”10.

Coleman è stato recentemente annunciato quale protagonista dei Millrose Games di New York, importante evento del World Indoor Tour Gold che si svolgerà il prossimo 29 gennaio, dove si cimenterà sui 60 metri contro il connazionale, primatista stagionale 2021 dei 100 metri, Trayvon Bromell, ma ieri ha anticipato il debutto cimentandosi su una distanza per lui insolita, i 300 metri, che ha corso in 33”20 a Lexington in Kentucky.

Per il campione del mondo dei 60 e 100 metri un buon secondo posto, a cinque centesimi di secondo da Kennedy Lightner, ma naturalmente tale prova va considerata quale un test in attesa di vedere, tra circa due settimane, quale sia la sua reale condizione che dovrebbe portarlo alla partecipazione dei Mondiali al coperto che si svolgeranno in Serbia, a Belgrado, dal 18 al 20 marzo.