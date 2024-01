Ceccarelli non si ritrova nei 60 di Ostrava

Ostrava ha ospitato la seconda tappa del circuito World Indoor Tour Gold, la prima su suolo europeo, che è stata illuminata dai record del meeting di Freweyni Hailu nel miglio femminile, di Ewa Swoboda sui 60 metri femminili, di Pia Skryszowska sui 60 metri ostacoli femminili, di Lieke Klaver sui 400 metri femminili e di Isaac Nader sui 1500 metri maschili per un totale di quattro migliori prestazioni mondiali dell’anno e sei migliori prestazioni europee stagionali.

Il campione europeo dei 60 metri, Samuele Ceccarelli, l’atleta azzurro più atteso, non ha mostrato miglioramenti nella gara della Repubblica Ceca, ed anzi ha fatto un passo indietro rispetto all’esibizione di Dortmund, correndo la batteria in 6″73 e la finale in 6″74 per il settimo posto complessivo nella gara vinta dal giapponese Yoshihide Kiryu con il nuovo record nazionale di 6″53, davanti al tedesco Joshua Hartmann secondo con 6″57, mentre terzo si è piazzato lo svedese Henrik Larsson con 6″59.