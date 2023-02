Cavalli quarta con un grande personale sui 3000 di Metz

La giovane mezzofondista azzurra chiude in 8'44"40 al termine di una gara autoritaria

© Getty Images

Eccellenti risultati sono arrivati ieri sera dal mezzofondo azzurro nel meeting di Metz in Francia, tappa Silver del World Indoor Tour, con particolare riguardo per la competizione dei 3000 femminili dove la 22enne Ludovica Cavalli si è resa protagonista di una bellissima gara dove è riuscita sempre a controllare la testa della corsa, pur rimanendo sempre leggermente dietro, per poi negli ultimi due giri andare a riprendere tutte le atlete davanti a lei, e trovarsi addirittura in seconda posizione a circa 100 metri dall’arrivo, per poi essere risuperata ma chiudendo in ogni caso al quarto posto con un ottimo 8’44″40, che ha polverizzato il suo precedente limite di 9’05″11, e l’ha fatta diventare la seconda italiana di sempre sulla distanza al coperto, dietro all’8’41″72 di Nadia Battocletti della scorsa stagione.

Proprio l’altra 22enne Battocletti, certamente la protagonista azzurra più attesa, era stata nella prima parte della competizione nelle primissime posizioni ma poi, un caduta davanti a lei, l’ha fatta inciampare e perdere terreno che ha gradualmente recuperato ma, negli ultimi giri, ha pagato tale sforzo ed è stata costretta al ritiro per una sua caduta diretta.

Cavalli, in ogni caso, ha concluso la gara al quarto posto, incollata al terzetto etiope composto da Ayal Dagnachew prima con 8’42″47, Sembo Alemayew seconda con 8’44″05 e Tigist Ketema terza con 8’44″08, e si è inserita al quarto posto nelle liste europee dell’anno con davanti soltanto la tedesca Hanna Klein e le britanniche Laura Muir e Melissa Courtney-Bryant.

Molto bene al femminile, anche un’altra mezzofondista del 2000, Eloisa Coiro che si è migliorata sugli 800 metri sino a 2’02″07 e, come Cavalli, ha ottenuto il minimo di partecipazione per gli Euroindoor di Istanbul dal 2 al 5 marzo.