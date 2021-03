Caster Semenya continua la sua battaglia

Il Governo Sudafricano a sostegno totale della propria atleta

Caster Semenya è una mezzofondista sudafricana specialista degli 800 metri, in cui ha vinto ben due Olimpiadi, 2012 e 2016, e tre titoli Mondiali, 2009, 2011 e 2017.

Caster, all’inizio della sua carriera, è subito apparsa visivamente diversa dalle altre donne e, in tal senso, sono stati fatti esami accuratissimi che hanno, in sostanza, portato alla conclusione che la donna ha dei livelli di testosterone naturali totalmente fuori dalla media di qualsiasi soggetto di sesso femminile: iperandrogenismo femminile.

In ogni caso, anche in seguito a varie lamentele legate al fatto che non ci fosse una pari opportunità per le atlete che correvano contro di lei, la IAAF (ora World Athletics) aveva introdotto, già nel 2011, una nuova normativa tendente a limitare lo strapotere della Semenya.