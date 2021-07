Buon compleanno a Carl Lewis

Il figlio del vento compie 60 anni

Carlton Frederick Lewis compie oggi 60 anni essendo nato a Birmingham in Alabama, nel profondo Sud degli States proprio come Jesse Owens il quale, proprio come fece poi Lewis, emigrò successivamente al Nord. L’Ohio per Jesse, il New Jersey per Carl, destinato più tardi al sole e alla libertà di Santa Monica in California.

La leggenda narra che le prime parole di lode, Lewis le ricevette in dono proprio da Owens: “E’ piccolo, ma si dà da fare: prendete esempio da lui”, disse il vecchio con quel suo sorriso ingenuo, alzando il mento verso quel ragazzino che non aveva vinto neanche una garetta, ma si impegnava con una serietà inusuale dentro quella masnada di scugnizzi che partecipavano agli inviti all’atletica promossi dall’uomo di Berlino, diventato piccolo imprenditore nel ramo delle lavanderie.