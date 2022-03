Battocletti stella dei campionati italiani di corsa campestre

La mezzofondista azzurra torna in gara su uno dei suoi terreni preferiti

La Festa del Cross, classico appuntamento invernale che assegna i titoli italiani di corsa campestre, è da ieri in corso di svolgimento a Trieste presso il campo Ervatti di Sgonico e l’aerocampo di Prosecco.

Dopo la giornata inaugurale la manifestazione entra oggi nel vivo con le principali gare dove, nella categoria seniores donne, sarà impegnata la tre volte campionessa europea giovanile di cross Nadia Battocletti, straordinario talento del mezzofondo azzurro in pista, ma grande specialista di questo genere di competizioni in cui ha vinto l’oro continentale a Dublino 2021 tra le under 23, dopo i due successi da under 20 a Tilburg e Lisbona.

La 21enne azzurra, di Cles in provincia di Trento, difenderà il titolo italiano conquistato lo scorso anno a Campi Bisenzio, a partire dalle 10.30 su un percorso di 8 km strutturato in un circuito di due chilometri da ripetere per quattro volte.