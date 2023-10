Battocletti quinta con record italiano dei 5 km ai mondiali su strada

L'approfondimento di tutte le 6 gare disputate a Riga

La primatista italiana dei 5000 metri in pista, Nadia Battocletti, ha brillantemente chiuso la sua infinita stagione agonistica tagliando il traguardo dei 5 km dell’edizione inaugurale dei Mondiali di corsa su strada, disputati a Riga in Lettonia, al quinto posto con il nuovo record italiano in 14’45, lasciandosi alle spalle l’ugandese Joy Cheptoyek e la statunitense Weini Kelati, le quali hanno a loro volta migliorato i propri limiti nazionali correndo rispettivamente in 14’50 e in 15’10.

Con questa straordinaria prestazione Battocletti, finalista olimpica e mondiale dei 5000 metri, ha sfiorato di un secondo il record europeo detenuto dall’olandese Sifan Hassan con 14’44” e stabilito il suo terzo primato italiano della stagione dopo quelli sulle distanze dei 5000 metri con 14’41”30 al meeting della Diamond League di Londra e dei 10 km su strada con 31’36 a Pescara.

Nadia ha superato di quasi mezzo minuto il suo precedente limite nazionale su strada di 15’13 stabilito a Herzogenaurach in Germania nel 2022 mentre l’altra azzurra impegnata, Federica Del Buono, si è piazzata al ventunesimo posto 16’03”, tempo con cui ha migliorato il precedente primato personale realizzato del 2014 con 16’34 alla Boclassic di Bolzano.