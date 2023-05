Battocletti ci riprova a Londra sui 10.000 metri

In gara anche il primatista italiano della maratona Aouani

© Getty Images

Nadia Battocletti, tredici giorni dopo il suo debutto stagionale all’aperto del 7 maggio scorso a Brescia, coinciso anche con la sua prima gara in carriera nei 10.000 metri su pista in cui è diventata subito campionessa italiana, dimostrando di aver gradito l’esperimento che non era quindi un semplice test, si ripresenterà domani sera a Londra, sui venticinque giri della pista di Parliament Hill, per il tradizionale evento Night of the 10.000m PBs.

L’obiettivo sarà certamente duplice, quello di migliorare il tempo dell’esordio di 33’06″25 e di confrontarsi subito con atlete di grande livello mondiale tra cui le tre britanniche, Jessica Warner-Judd, vincitrice della scorsa edizione e capace di 1h07’19 nella mezza maratona in gennaio a Houston, Samantha Harrison, scesa a 2h25’59 alla maratona di Londra e sesta nei 10.000 agli ultimi Europei di Monaco di Baviera, ma anche la campionessa europea indoor 2021 dei 3000 Amy-Eloise Markovc.

Tra le extra europee da segnalare l’etiope Hawi Feysa, finalista mondiale a Doha quattro anni fa nei 5000, ma gli stimoli per Nadia potrebbero arrivare anche da altre atlete ed in ogni caso sarà per lei fondamentale questa nuova esperienza sulla distanza, evidenziando come sino ad oggi la sua specialità primaria siano stati i 5000 metri, in cui fu straordinaria settima alle Olimpiadi di Tokyo disputate nel 2021, lo stesso piazzamento degli Europei di Monaco di Baviera in una stagione, quella dell’anno scorso, piena per lei di problemi fisici di varia natura.

Ricordiamo a titolo statistico che il primato italiano della specialità dei 10.000 metri risale addirittura al 5 agosto 2000, e appartiene alla compianta Maura Viceconte che lo realizzò a Heusden Zolder, in Belgio, con 31’05″57.