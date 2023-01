Battocletti atleta del mese di dicembre per European Athletics

Importante riconoscimento per la mezzofondista azzurra

In un anno per lei anche certamente sfortunato, ma chiuso con la grande soddisfazione del quarto titolo europeo di cross della sua carriera, Nadia Battocletti ha ottenuto l’ambito riconoscimento di essere nominata, dalla massima federazione continentale di atletica, l’Atleta Europea del mese di dicembre 2022.

Nadia ha infatti vinto il periodico sondaggio lanciato da European Athletics, sulle proprie piattaforme social, per premiare simbolicamente gli atleti più meritevoli del mese e la mezzofondista trentina, al di là del suo indiscutibile talento, è anche una persona dalle doti umane straordinarie che la rendono popolarissima tra tutti gli appassionati di questo sport.

Al maschile, la vittoria è andata al dominatore degli EuroCross assoluti, il norvegese Jakob Ingebrigtsen che ha chiuso nel migliore dei modi un anno per lui ricchissimo di ogni genere di trofeo.

Ricordiamo che Battocletti dopo una prima parte di 2022 molto positiva e promettente che aveva fatto presagire per un ottima partecipazione ai mondiali in Oregon, aveva poi dovuto rinunciare a tale principale manifestazione per un infortunio che non le ha permesso nemmeno di arrivare, al meglio, ai successivi campionati europei di Monaco di Baviera, alla fine dei quali è anche stata colpita da una grave forma di monoclueosi che l’ha bloccata per circa 6 settimane, ma non le ha impedito il trionfo finale di dicembre negli Eurocross di Venaria Reale.