Battocletti al debutto in pista nei 1500 dell’Arena

Sabato sera una grande sfida con Zenoni e Del Buono in cerca di un crono importante

La stagione agonistica di Nadia Battocletti, icona assoluta del mezzofondo femminile italiano, sembra non avere mai fine perché di fatto, la ventiquattrenne atleta di Cles che vive e studia da anni a Trento, lascia passare veramente poco tempo tra una gara e l’altra nel corso di un anno, considerando i suoi vari impegni sempre ad alto livello anche su strada e soprattutto nei cross autunnali/invernali.

Lo scorso 6 aprile ha ottenuto il record italiano sui 10 km in strada con il crono di 31’19 ottenuto a Parigi, ed eccola subito pronta per il primo evento in pista, sabato 27 aprile, nei 1500 metri dell’Eset WMD-Night che si disputerà all’Arena di Milano, in una disciplina in cui non si è mai cimentata tantissimo negli ultimi anni, ma quando l’ha fatto ha sempre lasciato il segno, e su cui potrebbe puntare con decisione proprio per le Olimpiadi di Parigi, mentre per gli Europei di Roma sembra più intenzionata a concentrarsi sui 5000 e forse anche 10.000 metri.

Battocletti parte da un personale sulla distanza di 4’03″34 realizzato nello scorso settembre a Padova, e nella competizione meneghina sarà certamente molto stimolata dalla presenza di due ottime avversarie quali la ritrovata Marta Zenoni, reduce da una buona stagione indoor dopo un anno di stop a causa di un’operazione ai due tendini di Achille, e Federica Del Buono, ultimamente orientata sulle distanze più lunghe come i 10 km su strada corsi di recente quando ha sfiorato con 31’41 proprio il record di Nadia, mentre non va dimenticata tra le altre avversarie la francese Bérénice Cleyet-Merle.