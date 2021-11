Arnaudo nel Cross Internazionale di Italica

Battocletti rinuncia nelle ultime ore

Il Cross Internazionale di Italica è un evento che si svolge a Santiponce, comune sito alla periferia della città spagnola di Siviglia, quinta gara Standard Gold del World Athletics Cross Country Tour e, per la 39esima edizione di domani 21 novembre, prevede la partecipazione di atleti e atlete di ottimo livello. Tra le rovine romane dell’antica città andalusa avrebbe dovuto gareggiare anche Nadia Battocletti, reduce dalla brillante prova di domenica scorsa nella gara di Atapuerca, dove ha chiuso con un brillante 12esimo posto, prima delle europee, mostrando una condizione già buona benché sia ancora nel pieno della preparazione.

Nelle ultime ore, però, dallo staff di Nadia hanno fatto sapere che la mezzofondista azzurra non parteciperà, avendo preferito continuare gli allenamenti intensi in vista dell’importante appuntamento del 12 dicembre con i campionati europei di corsa campestre a Dublino, ed allora attenzione e curiosità per un’altra azzurra, Anna Arnaudo, vincitrice domenica scorsa nel Valmusone di Osimo e proiettata anche lei verso la rassegna continentale in Irlanda.