Allen nel club degli ostacolisti sotto i 13 secondi

Lo statunitense Devon Allen, è diventato il ventiduesimo ostacolista della storia a scendere sotto la barriera dei 13 secondi sui 110 ostacoli fermando il cronometro in 12”99 nel meeting del Continental Tour Gold di Zagabria dedicato alla memoria di Boris Hanzekovic, specialista di questa disciplina ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale. Allen è stato uno degli ostacolisti più regolari della stagione 2021 iniziata con il quarto posto al Golden Gala Pietro Mennea in 13”32 e il secondo posto ai Trials olimpici statunitensi di Eugene in 13”10 alle spalle di Grant Holloway, che in semifinale aveva sfiorato di un centesimo di secondo il primato mondiale di Aries Merritt correndo in 12”81 prima di vincere la finale in 12”96.