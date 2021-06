Al via i Trials Statunitensi di Atletica 

Un'analisi di 5 delle gare maschili più interessanti

Iniziano oggi i Trials Statunitensi Olimpici dell’Atletica, un evento di enorme rilevanza agonistica dove per ben 10 giorni pur con due di riposo, a Eugene nell’Oregon, tutti i maggiori atleti USA si affronteranno in una competizione che permetterà, a coloro che saliranno sul podio di ogni singola gara, di partecipare ai giochi olimpici del Giappone. I risultati internazionali in pista, degli ultimi due anni, fanno prevedere che nel corso dei giochi a cinque cerchi gli uomini degli Stati Uniti potrebbero vincere tutte le medaglie d’oro dai 100 agli 800 metri, comprese le corse ad ostacoli, in quanto uno di loro è il campione del mondo in carica e l’uomo più veloce del 2021.

Ma la legge dei Trials è spietata e chiunque, anche i più forti e favoriti addirittura per la vittoria olimpica dovranno sottostare a questo indispensabile passaggio che, qualche volta, ha riservato clamorose sorprese, in quanto il verdetto finale del campo è inappellabile. Certo, nel nuovo Hayward Field di Eugene, molti si presentano alla partenza relativamente tranquilli, come il campione del mondo dei 110 H e primatista del mondo dei 60 H, Grant Holloway, o come il fenomenale specialista del giro di pista sugli ostacoli, Rai Benjamin, leader stagionale. Altri, invece, rischieranno, a cominciare proprio dal campione del mondo dei 100 metri nel 2017 e medaglia d’argento nel 2019, oltre che argento proprio alle scorse Olimpiadi, Justin Gatlin che cercherà di tenere testa ai suoi giovani e agguerriti rivali. Prima di analizzare alcune delle gare maschili più interessanti dei dieci giorni di Trials, ci piace ricordare il due volte campione olimpico Christian Taylor che, purtroppo, non potrà essere presente per la rottura di un tendine d’Achille il mese scorso. Dei tre dati indicati molto significativo, ovviamente, il terzo dove ci sono le graduatorie statunitensi dell’anno.