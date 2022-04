Abdelwahed e Arnaudo fanno festa a Roma

SPRINTNEWS

A Bergamo vittoria di Giovanna Epis nella Innovation Run

Nella 23esima edizione della Roma Appia Run, disputatasi sulla insolita distanza di 13 chilometri, vittoria del favorito atleta della capitale Ahmed Abdelwahed, grande specialista dei 3000 siepi in cui è stato anche finalista olimpico a Tokyo, che ha chiuso la sua fatica in 40’30, precedendo Freedom Amaniel secondo con 40’39, grazie a un allungo decisivo sull’ultimo strappo prima di entrare nello stadio di Caracalla. Al terzo posto si è invece classificato il ventenne Francesco Guerra con 41’16. Nella gara femminile vittoria, anche in questo caso prevista, della piemontese Anna Arnaudo, vicecampionessa europea under 23 dei 10.000 metri, che ha chiuso con il tempo di 45’25 che rappresenta il record della manifestazione svoltasi sul caratteristico percorso con cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello stadio Nando Martellini. Sul podio delle donne anche Sara Carnicelli con 48’03, e Sveva Fascetti in 50’33, nella gara organizzata dall’Acsi Italia Atletica e disputatasi sotto un tiepido sole primaverile, ma con un vento gelido che si è fatto sentire per i circa 4000 atleti che hanno partecipato con grande entusiasmo.

Le parole di un raggiante Abdelwahed dopo il traguardo vittorioso: “È stato meraviglioso essere qui oggi e vincere a casa mia. Il percorso fantastico, le vie storiche di questa città incantevole, la vista delle meraviglie di Roma mentre si corre, il pubblico sempre molto caloroso, tutti gli ingredienti per farne una delle gare più belle. E adesso mi aspetta una stagione molto impegnativa ma estremamente stimolante”.