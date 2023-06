10 azzurri impegnati stasera nella Diamond League di Parigi

Jacobs debutta sui 100 dopo i rinvii di Rabat e Firenze

Questa sera a Parigi, quarto tappa stagionale della Diamond League 2023 dopo quelle di Doha, Rabat e Firenze, con la presenza in gara di dieci azzurri tra cui, la massima attenzione, sarà certamente incentrata sul debutto all’aperto nei 100 metri del campione olimpico ed europeo, Marcell Jacobs, che sembra aver finalmente risolto i piccoli problemi di sciatalgia che l’avevano afflitto nelle ultime settimane.

Per il velocista desenzanese non ci sarà peraltro la sfida tanto attesa con il campione del mondo Fred Kerley, ma gli avversari accanto a lui sui blocchi saranno ugualmente competitivi ad iniziare dall’oro iridato dei 200 metri, lo statunitense Noah Lyles, per proseguire con il suo connazionale Ronnie Baker, il keniano Ferdinand Omanyala, il botswano campione del mondo under 20 Letsile Tebogo, il ghanese Benjamin Azamati, il giamaicano Yohan Blake e il francese Mouhamadou Fall.

Per i colori azzurri, però, la gara più importante da un punto di vista del risultato sarà quella della staffetta 4×100 maschile, medaglia d’oro olimpica a Tokyo nel 2021, che si presenterà al via senza Jacobs per decisione già presa da mesi e che nulla ha a che vedere con gli ultimi problemi fisici di Marcell, la quale sta lottando per ottenere la qualificazione per i Mondiali di Budapest ed ha l’esigenza di ottenere un crono migliore del 38″38 ottenuto a Firenze il 7 maggio scorso.