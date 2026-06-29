Wimbledon: ancora un forfait britannico, rinuncia anche Draper

Dopo il forfait di Emma Raducanu, anche la stella britannica al maschile rinuncia al torneo di casa. Il mancino Jack Draper ha avuto una ricaduta dell'infortunio al braccio sinistro e ha dovuto fare un passo indietro su Wimbledon: sarà dunque un lucky loser, domani, a rimpiazzarlo nel primo turno contro Taylor Fritz. "Sono devastato nel dover annunciare che ho dovuto ritirarmi dal mio incontro del primo turno a causa di una ricaduta dell'infortunio al braccio - ha dichiarato Draper -. Ci sono stati molti momenti dolorosi negli ultimi 12 mesi, ma questo è sicuramente il peggiore in assoluto, poiché non c'è onore più grande per un tennista britannico che giocare a Wimbledon".