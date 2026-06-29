Wimbledon: ancora un forfait britannico, rinuncia anche Draper

29 Giu 2026 - 17:05
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Dopo il forfait di Emma Raducanu, anche la stella britannica al maschile rinuncia al torneo di casa. Il mancino Jack Draper ha avuto una ricaduta dell'infortunio al braccio sinistro e ha dovuto fare un passo indietro su Wimbledon: sarà dunque un lucky loser, domani, a rimpiazzarlo nel primo turno contro Taylor Fritz. "Sono devastato nel dover annunciare che ho dovuto ritirarmi dal mio incontro del primo turno a causa di una ricaduta dell'infortunio al braccio - ha dichiarato Draper -. Ci sono stati molti momenti dolorosi negli ultimi 12 mesi, ma questo è sicuramente il peggiore in assoluto, poiché non c'è onore più grande per un tennista britannico che giocare a Wimbledon".

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