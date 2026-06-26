Wimbledon, date e possibili sfide di Sinner turno per turno: debutto il 29 giugno

È stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il campione in carica Jannik Sinner debutta con il serbo Miomir Kecmanovic il 29 giugno sul Centrale di Church Road.

Il secondo turno, in cui Sinner giocherebbe contro uno tra l'americano Boyer e il portoghese Borges, è in programma il 1° luglio. Le sfide saranno poi quasi sempre ogni due giorni: terzo turno il 3 luglio (possibile rivale il peruviano Buse), ottavi di finale il 5 (derby con Darderi oppure Ruud), quarti il 7 (pericolo Medvedev), semifinale il 10 e la finale domenica 12 luglio.