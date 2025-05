Tuffi: Europei, Giovannini e Conte in finale dai 10 metri

Riccardo Giovannini e Simone Conte si sono qualificati per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. Giovannini ha concluso le eliminatorie al terzo posto, alle spalle dell'austriaco Anton Knoll e dell'ucraino Oleksii Sereda. Conte ha terminato al nono posto. I due cercheranno di arricchire il medagliere dell'Italia, che comprende già due ori, due argenti e un bronzo. E' poi possibile un podio anche nell'altra gara di giornata, il sincro femminile dai tre metri, alla quale partecipano Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.